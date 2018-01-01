Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA

Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 2 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на 7-ю строчку, победительница турнира в Майами американка Слоан Стивенс – на 10-ю.

Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на 4-й позиции.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2760;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2385;

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2055;

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1755;

5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1620;

6 (6). Наоми Осака (Япония) – 1466;

7 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 1250;

8 (7). Дарья Касаткина (Россия) – 1223;

9 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1196;

10 (102). Слоан Стивенс (США) – 1136.

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.