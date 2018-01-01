Свитолина осталась на 4 месте чемпионской гонки WTA
Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 2 апреля чешка Каролина Плишкова поднялась на 7-ю строчку, победительница турнира в Майами американка Слоан Стивенс – на 10-ю.
Лучшая из украинок, Элина Свитолина, осталась на 4-й позиции.
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2760;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2385;
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2055;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1755;
5 (5). Петра Квитова (Чехия) – 1620;
6 (6). Наоми Осака (Япония) – 1466;
7 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 1250;
8 (7). Дарья Касаткина (Россия) – 1223;
9 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1196;
10 (102). Слоан Стивенс (США) – 1136.
Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.
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