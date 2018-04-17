Свитолина опустилась на шестое место чемпионской гонки WTA

Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 14 мая чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, ее соотечественница Каролина Плишкова – на четвертую.

Лучшая из украинок, Элина Свитолина, располагается на шестой позиции.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2940

2 (4). Петра Квитова (Чехия) – 2902

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2700

4 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2110

4 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110

6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 1920

7 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1821

8 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1540

9 (8). Наоми Осака (Япония) – 1531

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1472

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.