Свитолина опустилась на шестое место чемпионской гонки WTA
Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 14 мая чешка Петра Квитова поднялась на вторую строчку, ее соотечественница Каролина Плишкова – на четвертую.
Лучшая из украинок, Элина Свитолина, располагается на шестой позиции.
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2940
2 (4). Петра Квитова (Чехия) – 2902
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2700
4 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 2110
4 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110
6 (5). Элина Свитолина (Украина) – 1920
7 (6). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1821
8 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1540
9 (8). Наоми Осака (Япония) – 1531
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1472
Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.
Полная версия правил