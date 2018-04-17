Свитолина опустилась на пятое место чемпионской гонки WTA
Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 7 мая чешка Петра Квитова поднялась на четвертую строчку и опустила нашу Элину Свитолину на 5-ю позицию.
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2820
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2485
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110
4 (6). Петра Квитова (Чехия) – 1902
5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1855
6 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1756
7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 1720
8 (6). Наоми Осака (Япония) – 1521
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1352
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1325
Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.
Полная версия правил