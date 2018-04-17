Переключиться на мобильную версию

Свитолина опустилась на пятое место чемпионской гонки WTA

Комментариев: 1
Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 7 мая чешка Петра Квитова поднялась на четвертую строчку и опустила нашу Элину Свитолину на 5-ю позицию.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2820
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2485
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110
4 (6). Петра Квитова (Чехия) – 1902
5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1855
6 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1756
7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 1720
8 (6). Наоми Осака (Япония) – 1521
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1352
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1325

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.

Поделись:
Теги: теннис, WTA, Элина Свитолина, чемпионская гонка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  17.04.2018, 12:09
Оценка:  0
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " awko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь