Свитолина опустилась на пятое место чемпионской гонки WTA

Вашему вниманию обновленная версия чемпионской гонки WTA.

В обновленной версии чемпионской гонки WTA от 7 мая чешка Петра Квитова поднялась на четвертую строчку и опустила нашу Элину Свитолину на 5-ю позицию.

1 (1). Каролина Возняцки (Дания) – 2820

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 2485

3 (3). Анжелика Кербер (Германия) – 2110

4 (6). Петра Квитова (Чехия) – 1902

5 (4). Элина Свитолина (Украина) – 1855

6 (8). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1756

7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 1720

8 (6). Наоми Осака (Япония) – 1521

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1352

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1325

Со всеми результатами Porsche Race To Singapore вы можете ознакомиться здесь.