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Свитолина: Я опять третья, но хочу большего

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Элина Свитолина готова покорять новые вершины в этом сезоне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина намерена улучшать свою позицию в мировом рейтинге.

После выступлений на Australian Open украинка поднялась на третью строчку в рейтинге WTA. Но на своей странице в Instagram Свитолина написала, что стремится к большему.

“Опять №3 в мире, но стремлюсь к большему. Сейчас время перезагрузиться и двигаться вперед“, - написала теннисистка.

Ранее сообщалось, что Свитолина примет участие в турнире категории Premier в Дохе (Катар), но пропустит Taiwan Open.

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Теги: Элина Свитолина, WTA, теннис
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