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Марта Костюк выступит на турнире в Австралии

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Первой соперницей 15-летней украинки станет Ирина Хромачева из России.
Марта Костюк
Марта Костюк
btu.org.ua

Сенсационная украинка Марта Костюк, дошедшая до третьего круга Australian Open, выступит на 60-тысячнике в австралийском Берни.

Именно на этом турнире киевлянка использует один из Junior Exempt, полученный за то, что Костюк закончила прошлый год на второй строчке юношеской мировой классификации ITF.

В стартовом матче турнира 15-летняя украинка, занимающая 521-е место в рейтинге, встретится с пятой сеяной россиянкой Ириной Хромачевой (№188).

Напомним, Марта Костюк заявлена за сборную Украины в матче против Австралии на Кубке Федерации.

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Теги: Марта Костюк, теннис
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