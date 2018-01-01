Марта Костюк выступит на турнире в Австралии

Первой соперницей 15-летней украинки станет Ирина Хромачева из России.

Сенсационная украинка Марта Костюк, дошедшая до третьего круга Australian Open, выступит на 60-тысячнике в австралийском Берни.

Именно на этом турнире киевлянка использует один из Junior Exempt, полученный за то, что Костюк закончила прошлый год на второй строчке юношеской мировой классификации ITF.

В стартовом матче турнира 15-летняя украинка, занимающая 521-е место в рейтинге, встретится с пятой сеяной россиянкой Ириной Хромачевой (№188).

Напомним, Марта Костюк заявлена за сборную Украины в матче против Австралии на Кубке Федерации.