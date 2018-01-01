Халеп: Я выложилась на все 100%, поэтому не разочарована собой

Симона Халеп признала, что Каролин Возняцки была лучше ее в финальном матче Australian Open.

Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла финальную встречу на Australian Open представительнице Дании Каролин Возняцки. Спортсменка призналась, что у Возняцки было больше энергии в конце матча, а самой Халеп, похоже, помешала травма голеностопа.

"Это всего лишь теннисный матч, но да, я очень расстроена, что не смогла его выиграть. Я снова была близка к победе, но силы закончились. Она (Возняцки - ред.) была лучше меня, у нее осталось больше энергии к концу встречи.

После первого сета я просто выключилась. Совсем не было сил, но затем я сказала себе, что должна отбивать все мячи, и смогла взять второй сет. В третьем я сделала камбэк, но когда я подавала на 5:3, у меня закончился бензин, и я не смогла это сделать. Сегодня я выложилась на все 100%, поэтому я не разочарована собой. Я расстроена только из-за того, что проиграла матч. Но жизнь продолжается. Уверена, что, если я буду продолжать работать так же, то в будущем я смогу выиграть.

Моя правая нога опухла. Но, вообще, обе не в форме. Все, что мне нужно сейчас - долгий перерыв. Я не верила, что буду играть в финале после первого матча. Голеностоп болел каждый день. Я не могла тренироваться больше 10-15 минут, поэтому просто перебивала мяч это время и все. Я не верила, что смогу пройти через все эти матчи, но я этого хотела. Похоже, во мне достаточно внутренней силы, чтобы бороться со всем. Это замечательно, и этот турнир много значит для меня", - сказала Халеп на пресс-конференции Australian Open.

Ранее сообщалось, что Симона Халеп сместится на вторую позицию мирового рейтинга, а Каролин Возняцки станет первой ракеткой мира.

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