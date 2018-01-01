Федерер – Чилич: прогноз и ставки букмекеров на финал Australian Open

Роджер Федерер сыграет в финале Australian Open c Марином Чиличем.

Вторая ракетка мира Роджер Федерер встретится с Марином Чиличем в финальном поединке Australian Open.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является теннисист из Швейцарии.

Так, на победу Федерера компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех хорватского теннисиста оценивается в 4,33.

Отметим, что финальный поединок Роджер Федерер – Марин Чилич состоится в воскресенье, 28 января. Начало матча – в 10:30 по киевскому времени.