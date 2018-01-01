Федерер – Чилич: прогноз и ставки букмекеров на финал Australian Open
Роджер Федерер сыграет в финале Australian Open c Марином Чиличем.
Вторая ракетка мира Роджер Федерер встретится с Марином Чиличем в финальном поединке Australian Open.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является теннисист из Швейцарии.
Так, на победу Федерера компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех хорватского теннисиста оценивается в 4,33.
Отметим, что финальный поединок Роджер Федерер – Марин Чилич состоится в воскресенье, 28 января. Начало матча – в 10:30 по киевскому времени.
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