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Федерер – Чилич: прогноз и ставки букмекеров на финал Australian Open

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Роджер Федерер сыграет в финале Australian Open c Марином Чиличем.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Вторая ракетка мира Роджер Федерер встретится с Марином Чиличем в финальном поединке Australian Open.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является теннисист из Швейцарии.

Так, на победу Федерера компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,25. Успех хорватского теннисиста оценивается в 4,33.

Отметим, что финальный поединок Роджер Федерер – Марин Чилич состоится в воскресенье, 28 января. Начало матча – в 10:30 по киевскому времени.

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Теги: теннис, WTA, Australian Open, прогноз, ставки букмекеров, Роджер Федерер, Марин Чилич
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