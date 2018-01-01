Халеп: Возняцки - самый большой вызов для меня

Симона Халеп считает победу в Australian Open важнее, чем первое место в мировом рейтинге.

Первая ракетка мира Симона Халеп рассказала о своем состоянии и настрое на решающий финальный матч Australian Open.

"Чувствую себя прекрасно. Очень рада, что это случилось - я играю еще один финал. Уже третий. Может, мне повезет. Я рада и горжусь тем, как держалась на корте и боролась до самого конца. Это замечательное ощущение. С нетерпением жду последнего матча на этом турнире.

Мой голеностоп? В начале турнира я не думала, что смогу зайду так далеко, потому что ситуация была действительно плохой. Сейчас я в финале, так что посмотрим, что будет. После матча в первом круге я получила уверенность, что могу продолжать играть и выигрывать. Именно поэтому я поверила, что с голеностопом все будет в порядке на протяжении всех матчей. Я не хочу о нем думать. Сначала я в субботу отдам все, что у меня есть, а уже потом у меня будет хороший отдых.

Что касается матча с Возняцки, то это будет обычный матч, похож на сегодняшний. Я не собираюсь ничего менять. Это, наверное, самый большой вызов для меня, потому что это первый Шлем в сезоне и первый мой финал здесь. Я играла против нее много раз, она серьезная соперница. Я выиграла несколько матчей у нее, но это будет совершенно другой и новый матч.

Если честно, стать чемпионкой турнира Большого шлема для меня значит больше, чем быть первым номером рейтинга. Это моя мечта, но всегда сложно ее осуществить, когда вы к ней близко. У меня было уже две возможности, последняя - самая близкая. И если я снова вышла в финал, значит, у меня вновь есть шанс выиграть, а если это не произойдет, я не сдамся и буду настраиваться на следующую такую возможность", - цитирует теннисистку сайт Australian Open.

Ранее Каролина Плишкова прокомментировала матч против Симоны Халеп, который проиграла в 1/4 Открытого чемпионата Австралии.

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