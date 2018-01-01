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Бушар устроят очередное свидание с болельщиком на Супербоуле

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НФЛ пригласила Эжени Бушар и выигравшего у нее свидание болельщика на Супербоул в честь годовщины.
Эжени Бушар и Джон Герке
Эжени Бушар и Джон Герке
gotennis.ru

НФЛ пригласила канадскую теннисистку Эжени Бушар на Супербоул, чтобы отметить годовщину свидания с Джоном Герке, которое девушка проиграла в Twitter.

"Эжени и Джон, будете нашими гостями на Супербоуле?", – НФЛ спросила у парочки.

Эжени отреагировала быстро:

"О Боже! Назад туда, где все началось? Опять играют Пэтриотс? Я согласна!", – написала Бушар.

Джон не смог отказаться от такой прекрасной возможности и сразу же согласился.

Напомним, в финале-2017 Нью-Ингленд Пэтриотс проигрывали 3:28, когда Джон предложил Бушар пари. В итоге Пэтриотс совершили самый громкий камбэк в истории Супербоулов и победили со счетом 34:28, а Бушар пошла на свидание с Джоном.

После этого свидания парочка встречалась еще несколько раз. Теннисистка даже выкладывала их совместное фото на диване.

Отметим, что в 2018 году Пэтриотс буду защищать свой титул в матче против Филадельфии Иглз.

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Теги: Эжени Бушар, НФЛ, приглашение, годовщина, вне игры
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