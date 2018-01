Бушар устроят очередное свидание с болельщиком на Супербоуле

НФЛ пригласила канадскую теннисистку Эжени Бушар на Супербоул, чтобы отметить годовщину свидания с Джоном Герке, которое девушка проиграла в Twitter.

Hey, @geniebouchard and @punslayintwoods ! 👋 Be our guests at #SBLII ? 🤔

"Эжени и Джон, будете нашими гостями на Супербоуле?", – НФЛ спросила у парочки.

OMG. Back to where it all began?! And with the @Patriots too?! I’m in! What do you say @punslayintwoods? https://t.co/6Pfh7QNjtm