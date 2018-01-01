Бушар устроят очередное свидание с болельщиком на Супербоуле
НФЛ пригласила канадскую теннисистку Эжени Бушар на Супербоул, чтобы отметить годовщину свидания с Джоном Герке, которое девушка проиграла в Twitter.
Hey, @geniebouchard and @punslayintwoods! 👋— NFL Canada (@NFLCanada) 22 января 2018 г.
Be our guests at #SBLII? 🤔
"Эжени и Джон, будете нашими гостями на Супербоуле?", – НФЛ спросила у парочки.
OMG. Back to where it all began?! And with the @Patriots too?! I’m in! What do you say @punslayintwoods? https://t.co/6Pfh7QNjtm— Genie Bouchard (@geniebouchard) 23 января 2018 г.
Эжени отреагировала быстро:
"О Боже! Назад туда, где все началось? Опять играют Пэтриотс? Я согласна!", – написала Бушар.
Джон не смог отказаться от такой прекрасной возможности и сразу же согласился.
This keeps getting better. I’m in! 😜 https://t.co/e8XHsX1XjQ— TW1 (@punslayintwoods) 23 января 2018 г.
Напомним, в финале-2017 Нью-Ингленд Пэтриотс проигрывали 3:28, когда Джон предложил Бушар пари. В итоге Пэтриотс совершили самый громкий камбэк в истории Супербоулов и победили со счетом 34:28, а Бушар пошла на свидание с Джоном.
После этого свидания парочка встречалась еще несколько раз. Теннисистка даже выкладывала их совместное фото на диване.
Отметим, что в 2018 году Пэтриотс буду защищать свой титул в матче против Филадельфии Иглз.
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