Бушар устроят очередное свидание с болельщиком на Супербоуле

НФЛ пригласила Эжени Бушар и выигравшего у нее свидание болельщика на Супербоул в честь годовщины.

НФЛ пригласила канадскую теннисистку Эжени Бушар на Супербоул, чтобы отметить годовщину свидания с Джоном Герке, которое девушка проиграла в Twitter.

"Эжени и Джон, будете нашими гостями на Супербоуле?", – НФЛ спросила у парочки.

OMG. Back to where it all began?! And with the @Patriots too?! I’m in! What do you say @punslayintwoods? https://t.co/6Pfh7QNjtm — Genie Bouchard (@geniebouchard) 23 января 2018 г.

Эжени отреагировала быстро:

"О Боже! Назад туда, где все началось? Опять играют Пэтриотс? Я согласна!", – написала Бушар.

Джон не смог отказаться от такой прекрасной возможности и сразу же согласился.

Напомним, в финале-2017 Нью-Ингленд Пэтриотс проигрывали 3:28, когда Джон предложил Бушар пари. В итоге Пэтриотс совершили самый громкий камбэк в истории Супербоулов и победили со счетом 34:28, а Бушар пошла на свидание с Джоном.

После этого свидания парочка встречалась еще несколько раз. Теннисистка даже выкладывала их совместное фото на диване.

Отметим, что в 2018 году Пэтриотс буду защищать свой титул в матче против Филадельфии Иглз.

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