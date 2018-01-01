Стаховский не смог преодолеть первый круг челленджера в Ренне
Украинский теннисист покинул соревнования после первого же матча.
Сергей Стаховский покинул турнир серии ATP Challenger Tour во французском Ренне.
В матче первого круга наш спортсмен уступил 140-й ракетке мира Элиасу Имеру.
Встреча продолжалась 1 час и 48 минут, за которые украинцу удалось реализовать два брейка из шести.
Сергей Стаховский (Украина) – Элиас Имер (Швеция) 1:6, 6:3, 3:6
Напомним, что совсем недавно Сергей Стаховский остановился в шаге от финала на турнире ATP Challenger Tour в Кобленце.
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