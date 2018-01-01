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Свитолина выступит на турнире в Дохе в середине февраля

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Украинка числится среди участниц Открытого чемпионата Катара по теннису.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Элина Свитолина примет участие в турнире категории Premier в Дохе (Катар), который пройдет с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает официальный сайт Катарского олимпийского комитета.

Известно также, что в турнире примут участие все игроки первой десятки рейтинга WTA: Симона Халеп, Каролин Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова, Елена Остапенко, Каролин Гарсия, Винус Уильямс, Йоханна Конта и Коко Вандевеге.

Напомним, что в прошлого году украинка не играла на Открытом чемпионате Катара по теннису, предпочев соревнования в Тайбэе, которые в итоге выиграла.

В начале нынешнего сезона наша спортсменка успела выиграть турнир в Брисбене, а также дойти до четвертьфинала Australian Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA, Доха, Открытый чемпионата Катара по теннису
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