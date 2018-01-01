Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Швеции
Поединки пройдут 2-3 февраля в Днепре.
Федерация тенниса Украины огласила состав на матчи Кубка Дэвиса против сборной Швеции, которые пройдут 2-3 февраля в днепровском БТК Мегарон.
Капитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев.
Состав украинской команды:
- Сергей Стaховский,
- Илья Мaрченко,
- Артем Смирнов,
- Денис Молчанов,
- Алексей Крутых.
В предыдущем году сборная Франции стала десятикратным победителем Кубка Дэвиса.
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