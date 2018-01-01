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Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Швеции

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Поединки пройдут 2-3 февраля в Днепре.
Андрей Медведев
Андрей Медведев
btu.org.ua

Федерация тенниса Украины огласила состав на матчи Кубка Дэвиса против сборной Швеции, которые пройдут 2-3 февраля в днепровском БТК Мегарон.

Капитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев. 

Состав украинской команды: 
- Сергей Стaховский, 
- Илья Мaрченко, 
- Артем Смирнов, 
- Денис Молчанов, 
- Алексей Крутых.

В предыдущем году сборная Франции стала десятикратным победителем Кубка Дэвиса.

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Теги: теннис, сборная Украины по теннису, Кубок Дэвиса, сборная Швеции
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