Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса против Швеции

Поединки пройдут 2-3 февраля в Днепре.

Федерация тенниса Украины огласила состав на матчи Кубка Дэвиса против сборной Швеции, которые пройдут 2-3 февраля в днепровском БТК Мегарон.

Капитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев.



Состав украинской команды:

- Сергей Стaховский,

- Илья Мaрченко,

- Артем Смирнов,

- Денис Молчанов,

- Алексей Крутых.

В предыдущем году сборная Франции стала десятикратным победителем Кубка Дэвиса.

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