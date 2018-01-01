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Надаль: Руководству АТР стоит задуматься о количестве травм игроков

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Испанский теннисист разочарован тем, что ATP не думает о теннисистах.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанец Рафаэль Надаль считает, что ATP стоило бы задумать над тем, какое количество травм получают теннисисты. 

"Я не думаю, что есть конкретная причина. Возможно, сейчас не лучший момент, чтобы это сказать, но руководству АТР-тура стоит задуматься, почему так много игроков сейчас испытывают проблемы со здоровьем.

У каждого из игроков впереди долгая жизнь после тенниса. Но если мы продолжим играть на таких жестких кортах, то даже не знаю, что с нами будет после завершения карьеры", – цитирует Надаля официальный сайт Australian Open.

Отметим, что испанский теннисист не сумел доиграть поединок против Чилича из-за травмы.

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Теги: теннис, Australian Open, Рафаэль Надаль
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