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Мать теннисиста сломала ребро, отмечая выход сына в полуфинал Australian Open

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Мама Тенниса Сандгрена очень бурно праздновала успешное выступление своего сына.
Теннис Сандгрен
Теннис Сандгрен
Getty Images

Мать американского теннисиста Тенниса Сандгрена настолько бурно праздновала победу сына над австрийцем Домиником Тимом в четвертом круге Australian Open, что упала на бильярдный стол и сломала ребро.

"К счастью, у нее нет сотрясения. В моем районе целая группа людей смотрит матчи вместе с мамой. Они спускаются в подвал и вешают большой экран. Также там у нее есть бильярдный стол.

Все радовались и праздновали. Она упала на стол и сломала ребро. Я убедил ее отправиться в больницу. Сейчас она просто лежит, отдыхает и смотрит теннис", – цитирует Сандгрена официальный сайт турнира.

Ранее сообщалось, что теннисист порвал футболку в клочья из-за проигранного сета.

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Теги: Теннис Сандгрен, мать, перелом, ребро, празднование, вне игры, теннис
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