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Обидчица Свитолиной: Победа над Элиной – самая большая в моей карьере

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Элиза Мертенс прокомментировала выход в полуфинал Australian Open.
Элиза Мертенс
Элиза Мертенс
Getty Images

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Australian Open.

"Потрясающе себя чувствую. Честно, не ожидала выйти в полуфинал, особенно сегодня. Я уже играла против Свитолиной в прошлом году, и это был сложный матч. Но сегодня я себя комфортно ощущала на корте. Я играла очень хорошо, поэтому я невероятно счастлива.

Да, наверное, это моя самая большая победа. Особенно против нее. Она отлично передвигается по корту, может отлично защищать и также играть агрессивно.

Перед Australian Open я играла в Хобарте, защитила титул и тоже была рада этому. Здесь у меня не было никаких ожиданий. В первом круге я играла против квалифаера, так что я ждала победы. Это всегда непросто, но продвигаясь по сетке, я не думала, что дойду до полуфинала.

Я бы рассмеялась, если бы мне кто-то в начале турнира сказал, что я буду полуфиналисткой. Конечно, в теннисе все возможно. Если вы верите в себя, все может произойти. Но полуфинал, конечно, это реально неожиданность", – цитирует Мертенс Большой теннис Украины.

Ранее сообщалось, что Свитолина ничего не смогла показать в матче с Мертенс.

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Теги: Элиза Мертенс, Элина Свитолина, Australian Open, WTA, теннис
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