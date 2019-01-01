Переключиться на мобильную версию

Соперница Свитолиной: Все, что произойдет со мной до конца турнира, – это бонус

Комментариев: 0
Элиза Мертенс поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал Australian Open.
Элиза Мертенс
Элиза Мертенс
Getty Images

Дебютантка Australian Open Элиза Мертенс прокомментировала свое выступление на турнире в Мельбурне.

"Трудно это описать, трудно осознать. Понятно, что ты работаешь для того, чтобы добиваться успеха на Шлемах. Так что я очень рада впервые выйти здесь в четвертьфинал.

Матч был очень равный. Мы обе боролись как могли и делали это до самого конца.

Теперь все, что меня ждет до конца турнира, – это бонус. Конечно, я хотела бы победить, выиграть Шлем, но для начала и четвертьфинал – это неплохо! Я просто буду беречь энергию и концентрироваться на следующем матче", – цитирует бельгийскую теннисистку официальный сайт WTA.

Напомним, в четвертьфинале чемпионка Хобарта сыграет с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая также никогда не проходила та турнирах Большого Шлема дальше этой стадии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Элина Свитолина – Элиза Мертенс. 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Элиза Мертенс, Элина Свитолина, Australian Open, WTA, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь