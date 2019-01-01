Соперница Свитолиной: Все, что произойдет со мной до конца турнира, – это бонус

Элиза Мертенс поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал Australian Open.

Дебютантка Australian Open Элиза Мертенс прокомментировала свое выступление на турнире в Мельбурне.

"Трудно это описать, трудно осознать. Понятно, что ты работаешь для того, чтобы добиваться успеха на Шлемах. Так что я очень рада впервые выйти здесь в четвертьфинал.

Матч был очень равный. Мы обе боролись как могли и делали это до самого конца.

Теперь все, что меня ждет до конца турнира, – это бонус. Конечно, я хотела бы победить, выиграть Шлем, но для начала и четвертьфинал – это неплохо! Я просто буду беречь энергию и концентрироваться на следующем матче", – цитирует бельгийскую теннисистку официальный сайт WTA.

Напомним, в четвертьфинале чемпионка Хобарта сыграет с четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной, которая также никогда не проходила та турнирах Большого Шлема дальше этой стадии.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Элина Свитолина – Элиза Мертенс.

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