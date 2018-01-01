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Свитолина – Мертенс: онлайн трансляция матча Australian Open начнется в 4:00

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Элина Свитолина сыграет в 1/4 финала Australian Open против Элизы Мертенс.
Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал Australian Open
Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал Australian Open
Getty Images

Элина Свитолина 23 января сыграет четвертьфинальный поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Соперницей украинки станет 37-я ракетка мира Элиза Мертенс. Встреча пройдет на главном корте турнира – Арене Рода Лайвера.

По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины. Так, на ее победу компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех бельгийки оценивается в 3,75.

На пути в 1/4 финала наша спортсменка сумела победить Ивану Йорович, Катерину СиняковуМарту Костюк и Денису Аллертову. Элиза Мертенс, в свою очередь, выбила Викторию Кузьмову, Дарью Гаврилову, Ализу Корне, а также Петру Мартич.

Отметим, что ранее Элина и Элиза встречались на корте только раз: в финале грунтового турнира в Стамбуле в минувшем году. Тогда со счетом 6:2, 6:4 триумфовала украинка.

iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию матча 1/4 финала Australian Open Свитолина – Мертенс, которая будет доступна в этой статье 23 января, начиная с 4:00 по киевскому времени.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Australian Open, Элиза Мертенс, WTA, онлайн трансляция, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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