Цуренко назвала самого сексуального теннисиста

Леся Цуренко откровенно поговорила о теннисе и личной жизни.

Украинская теннисистка Леся Цуренко дала откровенное интервью, в котором рассказала о самых больших призовых в карьере, самом сложном матче, а также откровенно поговорила о неудачных свиданиях, мужчинах и самых сексуальных теннисистах.

Напомним, Леся Цуренко, закончила борьбу на Australian Open, уступив во втором раунде Агнешке Радванской.

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