Свитолина – Мертенс: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Элина Свитолина и Элиза Мертенс поспорят за место в полуфинале турнира в Мельбурне.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина встретится с бельгийкой Элизой Мертенс в четвертьфинале Australian Open.

По мнению букмекеров, фавориткой в данном противостоянии является первая ракетка Украины.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,28. Успех бельгийской теннисистки оценивается в 3,75.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Элиза Мертенс состоится во вторник, 23 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.

Напомним, на пути к данному матчу Свитолина обыграла сербку Ивану Йорович в первом раунде, чешку Катерину Синякову во втором, юную украинку Марту Костюк в третьем и еще одну чешку Денису Аллертову в четвертом.

В свою очередь Мертенс в Мельбурне поочередно обыграла словачку Викторию Кузьмову, австралийку Дарью Гаврилову, француженку Ализе Корне и и хорватку Петру Мартич.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!