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Украинка Калинина выиграла второй титул подряд

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Украинская теннисистка пока не знает поражений в текущем сезоне.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
btu.org.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов в Орландо, Флорида.

В финале киевлянка, посеянная под первым номером, за 2 часа 38 минут переиграла Юлию Грабнер из Австрии: 6:2 3:6 7:5.

В решающем сете Калининой удалось сделать первый брейк за восемь сыгранных геймов и выйти вперед 5:3, но затем австрийка отыграла два матчбола на подаче украинки и в итоге сравняла счет, при этом еще дважды была в мяче от поражения.

В следующих двух геймах Ангелина проиграла сопернице всего два очка, под ноль выиграв последнюю подачу Грабер. 

По ходу матча наша теннисистка ни разу не подала навылет, допустив восемь двойных ошибок, а также реализовала шесть из пятнадцати брейк-поинтов. Юлия же выполнила два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и выиграла половину из восьми заработанных брейк-поинтов.

Титул в Орландо стал для Калининой вторым в этом сезоне и восьмым за время ее выступлений на турнирах ITF. Напомним, что на прошлой неделе уроженка Новой Каховки стала победительницей соревнований в Дайтона-Бич.

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Теги: Ангелина Калинина
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