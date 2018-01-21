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Порошенко поздравил Свитолину с рекордным достижением на Australian Open

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Президент Украины поздравил украинскую теннисистку с выходом в четвертьфинал "мэйджора".
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко поздравил четвертую ракетку мира Элину Свитолину с выходом в четвертьфинал Australian Open.

"Украинская теннисистка Элина Свитолина благодаря уверенной победе над чешской спортсменкой впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open.

Искренне поздравляю и благодарю за победу. Болеем дальше за нашу Элину", – написал Порошенко.

Напомним, украинка впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Australian Open и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии. Мертенс – 37-я ракетка мира.

Отметим, что Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая вышла в четвертьфинал Australian Open.

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Теги: Элина Свитолина, Петр Порошенко, поздравление, Australian Open, теннис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
mtommoup    21.01.2018, 22:13
Оценка:  0
mtommoup
Вечно бухой Офшорошенко и здесь подмазался со своим дешовеньким пиаром...
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