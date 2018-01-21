Порошенко поздравил Свитолину с рекордным достижением на Australian Open
Президент Украины Петр Порошенко поздравил четвертую ракетку мира Элину Свитолину с выходом в четвертьфинал Australian Open.
"Украинская теннисистка Элина Свитолина благодаря уверенной победе над чешской спортсменкой впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open.
Искренне поздравляю и благодарю за победу. Болеем дальше за нашу Элину", – написал Порошенко.
Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2018 г.
Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh
Напомним, украинка впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Australian Open и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии. Мертенс – 37-я ракетка мира.
Отметим, что Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая вышла в четвертьфинал Australian Open.
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