Порошенко поздравил Свитолину с рекордным достижением на Australian Open

Президент Украины поздравил украинскую теннисистку с выходом в четвертьфинал "мэйджора".

Президент Украины Петр Порошенко поздравил четвертую ракетку мира Элину Свитолину с выходом в четвертьфинал Australian Open.

"Украинская теннисистка Элина Свитолина благодаря уверенной победе над чешской спортсменкой впервые в своей карьере вышла в четвертьфинал престижного турнира Australian Open.

Искренне поздравляю и благодарю за победу. Болеем дальше за нашу Элину", – написал Порошенко.

Українська тенісистка @ElinaSvitolina завдяки впевненій перемозі над чеською спортсменкою вперше у своїй кар’єрі вийшла до чвертьфіналу престижного турніру Australian Open



Щиро вітаю і дякую за перемогу! Вболіваємо далі за нашу Еліну!#GloryToUkraine pic.twitter.com/ct9fSiTzjh — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 января 2018 г.

Напомним, украинка впервые в карьере сыграла в 1/8 финала Australian Open и вышла в 1/4 финала, где сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии. Мертенс – 37-я ракетка мира.

Отметим, что Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая вышла в четвертьфинал Australian Open.

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