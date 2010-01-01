Свитолина – первая украинка, которая сыграет в 1/4 финала Australian Open
Чуть меньше часа потребовалось Элине Свитолиной, чтобы одержать победу над 130-й ракеткой мира Денисой Аллертовой.
Чешская теннисистка, которая в Мельбурне стартовала в квалификации, сумела выполнить обратный брейк на старте встречи, но в итоге взяла лишь еще два гейма до конца поединка. Элина записала в свой актив три брейка в первой партии и три – во второй.
Ранее нашей теннисистке удавалось дойти до четвертьфинальной стадии соревнований серии Grand Slam только на Ролан Гаррос (2015, 2017). Кроме Свитолиной в четвертом раунде Australian Open сыграла лишь Алена Бондаренко в 2010 году.
В 1/4 финала украинка встретится с бельгийкой Элис Мертенс (WTA 37), которая как и Свитолина, уже успела выиграть титул в этом сезоне. Мертенс стала чемпионкой в Хобарте и в одиночном, и в парном разрядах, а Свитолина на первой неделе нового года взяла титул в Брисбене. Таким образом, беспроигрышная серия каждой из теннисисток в одиночном разряде уже насчитывает 9 матчей.
Ранее Элина и Элис встречались на корте только раз: в финале грунтового турнира в Стамбуле в прошлом году (6-2, 6-4 в пользу украинки).
Победительница этого поединка в полуфинале сыграет с сильнейшей в матче Каролин Возняцки (Дания) и Карлы Суарес Наварро (Испания).
Смотрите также видео обзор матча Элина Свитолина – Дениса Аллертова.
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