Стаховский не сумел выйти в финал челленджера в Германии

Украинец проиграл 205 номеру мирового рейтинга на турнире в Кобленце.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский остановился в шаге от финала на турнире ATP Challenger Tour в Кобленце.

В полуфинале Стаховский за 1 час 14 минут проиграл 205-му номеру мирового рейтинга АТР Матсу Мораингу из Германии 4:6, 3:6.

В первой партии Сергей проиграл свою подачу при счете 4:4, а во второй партии украинец еще дважды проиграл свою подачу и завершил борьбу на турнире. В свою очередь Стаховский не сумел реализовать два брейкпоинта в этой встрече.

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