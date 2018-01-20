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Стаховский не сумел выйти в финал челленджера в Германии

Комментариев: 1
Украинец проиграл 205 номеру мирового рейтинга на турнире в Кобленце.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
btu.org.ua

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский остановился в шаге от финала на турнире ATP Challenger Tour в Кобленце.

В полуфинале Стаховский за 1 час 14 минут проиграл 205-му номеру мирового рейтинга АТР Матсу Мораингу из Германии 4:6, 3:6.

В первой партии Сергей проиграл свою подачу при счете 4:4, а во второй партии украинец еще дважды проиграл свою подачу и завершил борьбу на турнире. В свою очередь Стаховский не сумел реализовать два брейкпоинта в этой встрече.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
its_ok    20.01.2018, 21:48
Оценка:  0
its_ok
у Стаховского есть потенциал, рост для подачи, подвижность, но вот не серьезный он какой-то, на своей волне
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