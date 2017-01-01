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Костюк выступит в парном разряде юниорского Australian Open

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Марта Костюк получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Австралии.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Юная украинская теннисистка Марта Костюк сыграет на юниорском Australian Open в парном разряде.

15-летняя украинка снялась с одиночного юниорского турнира и поэтому, согласно правилам, не могла участвовать только в парном разряде. Однако после выступления во взрослом Australian Open организаторы дали Костюк wild card.

Пару Марте составит Виктория Дема, вместе с которой в 2017 году теннисистка выигрывала чемпионат Европы.

Первыми соперницами пары станут японка Кавамура и француженка Беншейх.

Напомним, Марта Костюк покинула взрослый Australian Open после проигрыша соотечественнице Элине Свитолиной в третьем круге турнира 6:2, 6:2. Свитолина, в свою очередь, похвалила юную украинку и спрогнозировала ее успешную карьеру.

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Теги: Марта Костюк, Australian Open, теннис
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