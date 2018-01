Свитолина третий раз кряду проведет матч на главной арене Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч с Денисой Аллертовой на главном корте Australian Open – Арене Рода Лайвера.

Этот матч станет третьим подряд, проведенным Элиной на главной арене.

#AusOpen Schedule Sun Jan 21

RLA Day Session

Kontaveit vs Suarez Navarro

Rybarikova vs Wozniacki (NB 1pm)

Nadal vs Schwartzman (NB 2.30pm)



RLA Night Session

Dimitrov vs Kyrgios

Allertova vs Svitolina