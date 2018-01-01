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Тренер Уильямс рассказал, когда Серена вернется на корт

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Бывшая первая ракетка планирует участие на соревнованиях BNP Paribas Open.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Серена Уильямс должна была начать сезон на Australian Open, но не успела вернуться в форму из-за осложнений после родов и вынуждена была сняться с турнира.

Теперь теннисистка планирует выступить на соревнованиях BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, которые пройдут с 5 по 18 марта.

Об этом рассказал тренер Уильямс Патрик Муратоглу в интервью SRF.

Отметим, что по окончании Australian Open Серена Уильямс потеряет место в рейтинге WTA, утратив все свои очки.

Ранее сообщалось, что впервые после родов Серена Уильямс выступала в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, где проиграла Елене Остапенко.

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Теги: Серена Уильямс, теннис
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