Тренер Уильямс рассказал, когда Серена вернется на корт

Бывшая первая ракетка планирует участие на соревнованиях BNP Paribas Open.

Серена Уильямс должна была начать сезон на Australian Open, но не успела вернуться в форму из-за осложнений после родов и вынуждена была сняться с турнира.

Теперь теннисистка планирует выступить на соревнованиях BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, которые пройдут с 5 по 18 марта.

Об этом рассказал тренер Уильямс Патрик Муратоглу в интервью SRF.

Отметим, что по окончании Australian Open Серена Уильямс потеряет место в рейтинге WTA, утратив все свои очки.

Ранее сообщалось, что впервые после родов Серена Уильямс выступала в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, где проиграла Елене Остапенко.

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