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Стаховский пробился в полуфинал челленджера в Германии

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Украинский теннисист продолжает успешное выступление на турнире в Кобленце.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский обыграл 223-ю ракетку мира Мохаммеда Сафвата на турнире серии ATP Challenger Tour в немецком Кобленце – 6:2, 6:1

Теннисисты провели всего 49 минут на корте. Сафват повел на старте 2:1, но после этого до конца встречи выиграл только один гейм. На счету Стаховского – пять брейков. 

Сергей Стаховский (Украина, 3) – Мохаммед Сафват (Египет) 6:2, 6:1

В 1/2 финала турнира украинец сыграет с 25-летнем немцем Матсом Мораингом (ATP 205). Для игроков это будет первый очный поединок в туре.

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Теги: Сергей Стаховский
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