Бондаренко – Рыбарикова: видео обзор матча третьего круга Australian Open
Катерина Бондаренко уступила Магдалене Рыбариковой в третьем раунде австралийского мэйджора.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко потерпела поражение от словачки Магдалены Рыбариковой в третьем раунде Australian Open – 5:7, 6:3, 1:6.
Смотрите лучшие моменты матча Бондаренко – Рыбарикова.
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