Бондаренко – Рыбарикова: видео обзор матча третьего круга Australian Open

Катерина Бондаренко уступила Магдалене Рыбариковой в третьем раунде австралийского мэйджора.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко потерпела поражение от словачки Магдалены Рыбариковой в третьем раунде Australian Open – 5:7, 6:3, 1:6.

Смотрите лучшие моменты матча Бондаренко – Рыбарикова.

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