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Бондаренко – Рыбарикова: видео обзор матча третьего круга Australian Open

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Катерина Бондаренко уступила Магдалене Рыбариковой в третьем раунде австралийского мэйджора.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко потерпела поражение от словачки Магдалены Рыбариковой в третьем раунде Australian Open –  5:7, 6:3, 1:6.

Смотрите лучшие моменты матча Бондаренко – Рыбарикова.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты матчей Australian Open.

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Теги: теннис, Australian Open, Катерина Бондаренко, Магдалена Рыбарикова, видео, обзор матча
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