Стаховский пробился в четвертьфинал турнира в Кобленце

Сергей Стаховский продолжает успешно выступать на турнире в Германии.

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл 246-ю ракетку мира Николу Куна на турнире серии ATP Challenger Tour в немецком Кобленце – 6:4, 6:3.

Сергей записал в свой актив четыре брейка и проиграл только один на своей подаче. Матч продолжался 75 минут.

За место в полуфинале наш теннисист поспорит с Мохаммедом Сафватом из Египта (ATP 223). Для игроков это будет первый очный поединок в туре.

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