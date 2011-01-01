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Долгополов – о победе во втором круге AO: Выиграть 11 очков подряд – фантастика

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Украинец прокомментировал победу над Мэттью Эбденом во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Александр Долгополов пробился в третий круг Australian Open, обыграв местного теннисиста Мэттью Эбдена.

"Сегодня было очень тяжело, первый сет был трудным. Когда я уступал в первой партии 5-6 и смог выиграть 11 очков подряд – это фантастика. Думаю, потом я стал играть агрессивнее, лучше подавал, Эбден тоже это почувствовал. В первом сете я больше позволял ему диктовать условия", – сказал украинец после матча.

Напомним, что во время матча наш спортсмен потерял кроссовку, после чего вступил в спор с судьей.

Смотри также видео обзор поединка Долгополов – Эбден.

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Теги: теннис, Александр Долгополов, ATP, Australian Open, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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