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Долгополов потерял кроссовку и вступил в спор с судьей

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Александр Долгополов выпрыгнул из собственной кроссовки в матче Australian Open.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Курьезный эпизод произошел во время матча второго круга Australian Open между украинцем Александром Долгополовым и австралийцем Мэттью Эбденом (7:6 (0), 6:3, 6:4).

Во втором сете украинец потерял кроссовку и надеялся на переигровку, которую поспешно объявила арбитр. Однако затем рефери изменила свое решение и засчитала очко сопернику украинца. После длительного спора Долгополову только и оставалось, что смириться.

В третьем круге Долгополов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим 26-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты всех матчей Australian Open.

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Теги: теннис, Australian Open, Александр Долгополов, кроссовка
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