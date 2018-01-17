Долгополов потерял кроссовку и вступил в спор с судьей

Александр Долгополов выпрыгнул из собственной кроссовки в матче Australian Open.

Курьезный эпизод произошел во время матча второго круга Australian Open между украинцем Александром Долгополовым и австралийцем Мэттью Эбденом (7:6 (0), 6:3, 6:4).

Во втором сете украинец потерял кроссовку и надеялся на переигровку, которую поспешно объявила арбитр. Однако затем рефери изменила свое решение и засчитала очко сопернику украинца. После длительного спора Долгополову только и оставалось, что смириться.

В третьем круге Долгополов встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим 26-е место в мировом рейтинге.

Отметим, что на нашем сайте доступно расписание и результаты всех матчей Australian Open.

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