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Стаховский успешно стартовал на челленджере в Германии

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Сергей Стаховский выиграл стартовый поединок на турнире в Кобленце.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на челленджере в немецком Кобленце, в первом раунде турнира обыграв бельгийца Йориса де Лооре.

Поединок длился всего 1 час и 10 минут. Стаховский сделал четыре брейка и отдал сопернику одну свою подачу.

Кобленц. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина, 3) – Йорис де Лооре (Бельгия, Q) – 6:2, 6:3

Во втором раунде украинцу будет противостоять победитель пары Никола Кун – Микаэль Имер.

Напомним, на прошлой неделе Стаховский потерпел неудачу в квалификации Australian Open.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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