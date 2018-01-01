Стаховский успешно стартовал на челленджере в Германии
Сергей Стаховский выиграл стартовый поединок на турнире в Кобленце.
Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал на челленджере в немецком Кобленце, в первом раунде турнира обыграв бельгийца Йориса де Лооре.
Поединок длился всего 1 час и 10 минут. Стаховский сделал четыре брейка и отдал сопернику одну свою подачу.
Кобленц. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина, 3) – Йорис де Лооре (Бельгия, Q) – 6:2, 6:3
Во втором раунде украинцу будет противостоять победитель пары Никола Кун – Микаэль Имер.
Напомним, на прошлой неделе Стаховский потерпел неудачу в квалификации Australian Open.
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