Костюк нашла способ обыграть Свитолину

15-летняя украинка похоже знает, как можно обыграть свою более именитую соотечественницу.

Юная украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в третий раунд АО, где сыграет с Элиной Свитолиной, попросила одного из спонсоров турнира компанию YONEX предоставить ей большую ракетку на украинское дерби. Вероятно, именно в этом 15-летняя теннисистка видит свои шансы на еще одну сенсацию.

Excited to be in #ausopen 3R! I wonder if @yonex_com will let me use this racquet for my next match 😂 pic.twitter.com/OzeDjSO20C — Marta Kostyuk (@marta_kostyuk) 17 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Костюк – самая юная участница 3-го раунда Шлемов за последние 21 год.

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