Костюк нашла способ обыграть Свитолину

Юная украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в третий раунд АО, где сыграет с Элиной Свитолиной, попросила одного из спонсоров турнира компанию YONEX предоставить ей большую ракетку на украинское дерби. Вероятно, именно в этом 15-летняя теннисистка видит свои шансы на еще одну сенсацию.

Excited to be in #ausopen 3R! I wonder if @yonex_com will let me use this racquet for my next match 😂 pic.twitter.com/OzeDjSO20C