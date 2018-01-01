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Костюк нашла способ обыграть Свитолину

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15-летняя украинка похоже знает, как можно обыграть свою более именитую соотечественницу.
Марта Костюк
Марта Костюк
twitter.com/WTA

Юная украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в третий раунд АО, где сыграет с Элиной Свитолиной, попросила одного из спонсоров турнира компанию YONEX предоставить ей большую ракетку на украинское дерби. Вероятно, именно в этом 15-летняя теннисистка видит свои шансы на еще одну сенсацию.

Ранее сообщалось, что Костюк – самая юная участница 3-го раунда Шлемов за последние 21 год.

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Теги: Марта Костюк, ракетка, видео, Элина Свитолина, Australian Open, WTA, теннис
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