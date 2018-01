Свитолина испугалась змеи на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина попозировала со змеей на шее во время Australian Open.

Однако, по ее лицу было заметно, что она не сильно рада этому, поэтому она испытала радость, когда чешуйчатую сняли с ее шеи.

Safe to say: @ElinaSvitolina is not a fan of snakes 🐍😱🤣#ausopen pic.twitter.com/Lobrg9lje9