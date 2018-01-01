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Свитолина испугалась змеи на Australian Open

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Украинская теннисистка была крайне рада, когда чешуйчатую сняли с ее шеи.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина попозировала со змеей на шее во время Australian Open.

Однако, по ее лицу было заметно, что она не сильно рада этому, поэтому она испытала радость, когда чешуйчатую сняли с ее шеи.

Напомним, что Свитолина вышла в третий раунд, где сыграет с другой украинкой Мартой Костюк. Также вы можете ознакомиться с видео обзором матчей Свитолина – Синякова, а также Костюк – Роговска.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, змея, вне игры
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