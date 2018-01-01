Свитолина испугалась змеи на Australian Open

Украинская теннисистка была крайне рада, когда чешуйчатую сняли с ее шеи.

Украинская теннисистка Элина Свитолина попозировала со змеей на шее во время Australian Open.

Однако, по ее лицу было заметно, что она не сильно рада этому, поэтому она испытала радость, когда чешуйчатую сняли с ее шеи.

Напомним, что Свитолина вышла в третий раунд, где сыграет с другой украинкой Мартой Костюк. Также вы можете ознакомиться с видео обзором матчей Свитолина – Синякова, а также Костюк – Роговска.

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