Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Здорово, что сыграю с теннисисткой из Украины

Комментариев: 0
Украинская теннисистка прокомментировала свое выступление в Мельбурне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче третьего круга Australian Open против юной соотечественницы Марты Костюк.

"Перед стартом турнира у меня были проблемы и это был большой вопрос, выйду ли я на корт на поединок первого круга. Завтра у меня есть день отдыха, так что я постараюсь восстановиться.

Сегодня я просто испытываю облегчение, что победила. В первом матче, например, я показала хороший теннис. И что принесет новый день – это неизвестно. Может быть завтра и к матчу третьего круга я буду чувствовать себя лучше.

Про Марту Костюк я впервые услышала, когда она выиграла в Мельбурне. Это здорово, что я сыграю с кем-то из своей страны. Не каждый день у меня есть возможность сыграть с украинкой и для украинских болельщиков, я думаю, это будет увлекательное зрелище. Я немного смотрела матч Марты в первом круге. Ей нечего терять, поэтому на корте она решается на все", – сказала Свитолина в послематчевом интервью.

Ранее сообщалось, что Свитолина не без проблем прошла в третий круг Australian Open 

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Элина Свитолина, Australian Open, WTA, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь