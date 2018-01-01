Свитолина: Здорово, что сыграю с теннисисткой из Украины

Украинская теннисистка прокомментировала свое выступление в Мельбурне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче третьего круга Australian Open против юной соотечественницы Марты Костюк.

"Перед стартом турнира у меня были проблемы и это был большой вопрос, выйду ли я на корт на поединок первого круга. Завтра у меня есть день отдыха, так что я постараюсь восстановиться.

Сегодня я просто испытываю облегчение, что победила. В первом матче, например, я показала хороший теннис. И что принесет новый день – это неизвестно. Может быть завтра и к матчу третьего круга я буду чувствовать себя лучше.

Про Марту Костюк я впервые услышала, когда она выиграла в Мельбурне. Это здорово, что я сыграю с кем-то из своей страны. Не каждый день у меня есть возможность сыграть с украинкой и для украинских болельщиков, я думаю, это будет увлекательное зрелище. Я немного смотрела матч Марты в первом круге. Ей нечего терять, поэтому на корте она решается на все", – сказала Свитолина в послематчевом интервью.

Ранее сообщалось, что Свитолина не без проблем прошла в третий круг Australian Open

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