Цуренко – Радванска: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Леся Цуренко и Агнешка Радванска поспорят за место в третьем раунде турнира в Мельбурне.

Прогноз на матч Цуренко – Радваньска от букмекеров btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко встретится с полячкой Агнешкой Радванской во втором раунде Australian Open.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является полячка.

Так, на победу Радванской компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,45. Успех Бондаренко оценивается в 2,65.

Отметим, что встреча Леся Цуренко – Агнешка Радванска состоится в четверг, 18 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в первом раунде соревнований Цуренко добыла волевую победу над россиянкой.

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