Переключиться на мобильную версию

Цуренко – Радванска: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Комментариев: 0
Леся Цуренко и Агнешка Радванска поспорят за место в третьем раунде турнира в Мельбурне.
Прогноз на матч Цуренко – Радваньска от букмекеров
Прогноз на матч Цуренко – Радваньска от букмекеров
btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко встретится с полячкой Агнешкой Радванской во втором раунде Australian Open.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является полячка.

Так, на победу Радванской компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,45. Успех Бондаренко оценивается в 2,65.

Отметим, что встреча Леся Цуренко – Агнешка Радванска состоится в четверг, 18 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в первом раунде соревнований Цуренко добыла волевую победу над россиянкой.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Леся Цуренко, прогнозы на спорт, букмекеры, Australian Open, WTA, Агнешка Радванска, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь