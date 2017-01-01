Два украинских матча попали в список "сочных" третьего дня Australian Open

Редакторы официального сайта турнира выделили поединки Свитолиной и Долгополова.

Официальный сайт Australian Open выделил шесть матчей третьего игрового дня соревнований, которые обещают быть наиболее интересными.

В список попали и два матча с участием украинских теннисистов – первых ракеток Украины Эдины Свитолиной и Александра Долгополова.

Свитолина во втором раунде сыграет с чешкой Катериной Синяковой (59 номер мирового рейтинга). Он встречались в первом раунде US Open в 2017 году и тогда украинка выиграла в тяжелом трехсетовом матче. Редакторы и сейчас ожидают тяжелую битву, но отдают предпочтение Свитолиной.

А вот в матче Долгополова против 78-й ракетки мира Мэттью Эбдена преимущество отдается австралийскому теннисисту, который в первом раунде выбил 16-го сеянного Джона Иснера. Эбден – классический контратакующий игрок, который мастерски умеет пользоваться слабыми сторонами соперника. Несмотря на то, что Долгополов уверенно выиграл матч первого раунда, редакторы прогнозируют, что стиль игры украинца идеально подходит Эбдену, который хоть и в изнурительном пятисетом матче, но должен выиграть.

Также в чисто “сочных“ матчей третьего дня Australian Open попали встречи Каспера Рууда против Диего Шварцмана, Андрея Рублева и Маркуса Багдатиса, Кики Бертенс и Николь Гиббс, а также Дарьи Гавриловой и Элизе Мертенс.

Смотрите расписание матчей второго круга женского турнира Australian Open.