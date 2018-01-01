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Федерера серьезно спросили, не вампир ли он

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Веселое интервью Роджера Федерера после победы на старте Australian Open.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
кадр из видео

Швейцарский теннисист Роджер Федерер дал смешное интервью после своей стартовой победы на Australian Open, но и интервьюер у него был не обычный, а американский актер и комик Уилл Феррелл.

Прекрасным в этом интервью были как вопросы, так и ответы:

- Роджер, сегодня ты выглядел как газель на корте. Ты бы мог описать стиль своей игры "как у вкрадчивой газели"?

– Возможно... Но может и нет. Не похоже, что меня съели в конце.

- Да, не думаю, что твой соперник был достаточно быстр. Ладно, я не буду затягивать, только спрошу одну важную вещь. Роджер, тебе 36 лет, но кажется, что ты вообще не стареешь. Ты ведьмак или вампир?

- Не знаю даже...

- Ну значит, вампир. В мужской раздевалке ходит слух, что ты очень любишь играть в Мельбурне. Говорят, что твой секрет долголетия простой - ты ешь только мясо вомбатов. Это правда?

- Нет, ты что!

- Ну хоть когда-нибудь пробовал вомбата?

- Нет! А что, стоит?

- Невероятно вкусно! Это же национальное блюдо в Австралии. Роджер, знаю, как много для тебя значат болельщики - они замечательные - но разве не бесит, когда они кричат: "Давай, Роджер, давай!" снова и снова?

- Они просто хотят напомнить мне мое имя. Я же старенький уже - не странно, что я забываю. Это мило.﻿

Ранее сообщалось, что перед стартом Australian Open Федерер научил Спайдермена держать ракетку  и сыграл в теннис с Тором.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Australian Open
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