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Менеджер Свитолиной: У Элины нет задачи-минимум, только максимум

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Стефан Гуров рассказал о планах украинки на Australian Open.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Менеджер Элины Свитолиной Стефан Гуров рассказал о текущей форме теннисистки, а также о планах на первый турнир Большого шлема в году.

"В Брисбене она была в прекрасной форме. Она хорошо двигается по корту, уверена в своей игре. В Мельбурне она будет подтверждать свой статус, есть сосредоточенность и огромное желание сделать хороший результат.

Удобная ли у Элины сетка в этом году? Всегда нужно быть настроенной. Это Большой шлем, семь матчей  ничего легко там не дается. На таких длительных турнирах все по ходу меняется, это как чемпионат мира по футболу. Так что увидим. Минимальной цели у Элины в Австралии  куда нужно дойти – нет. Только максимальные", – цитирует Гурова газета Сегодня.

Ранее сообщалось, что Свитолина в стартовом раунде соревнований обыграла сербку Ивану Йоровича, а матч второго круга AO сыграет на главном корте турнира.

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Теги: Элина Свитолина, WTA, Australian Open, теннис
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