Менеджер Свитолиной: У Элины нет задачи-минимум, только максимум

Стефан Гуров рассказал о планах украинки на Australian Open.

Менеджер Элины Свитолиной Стефан Гуров рассказал о текущей форме теннисистки, а также о планах на первый турнир Большого шлема в году.

"В Брисбене она была в прекрасной форме. Она хорошо двигается по корту, уверена в своей игре. В Мельбурне она будет подтверждать свой статус, есть сосредоточенность и огромное желание сделать хороший результат.

Удобная ли у Элины сетка в этом году? Всегда нужно быть настроенной. Это Большой шлем, семь матчей – ничего легко там не дается. На таких длительных турнирах все по ходу меняется, это как чемпионат мира по футболу. Так что увидим. Минимальной цели у Элины в Австралии – куда нужно дойти – нет. Только максимальные", – цитирует Гурова газета Сегодня.

Ранее сообщалось, что Свитолина в стартовом раунде соревнований обыграла сербку Ивану Йоровича, а матч второго круга AO сыграет на главном корте турнира.

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