Тренер Костюк: Марту никто не знает, еще не раскусили, как с ней играть

Талина Костюк прокомментировала успех юной украинской звезды.

Украинская теннисистка Марта Костюк стала автором главной сенсации на старте Australian Open, в первом круге обыграв сеяную китаянку Шуай Пэн.

Успех 15-летней спортсменки прокомментировала ее и мать тренер Талина

“Нам была не очень знакома Шуай Пэн. Как с ней играть, нам подсказал тренер Леси Цуренко, а еще наш хорватский тренер Лука Кутанич, работавший с китаянками, тоже нам много рассказывал. Так что у Марты было много вариантов, и они использовала все, действовала по ситуации и применяла разные стратегии. Поэтому я довольна ее игрой“, – цитирует Талину Костюк segodnya.ua.

В следующем раунде Костюк будет противостоять обладательница уайлд-кард Оливия Роговска.

“Шансы есть всегда. Можно со всеми бороться. Тем более Марту никто не знает. Пока не раскусили, как с ней играть. Согласна, дальше будет тяжелее, но пройти в следующий круг можно. Все зависит от настроения, уверенности и концентрации. Посмотрим“, – добавила тренер.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк – самая юная теннисистка, выигравшая матч на Australian Open со времен Мартины Хингис. Читайте также 10 фактов о Марте Костюк – сенсационной украинке на Australian Open.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!