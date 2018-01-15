Шарапова: Возвращение всегда волнительно

Россиянка прокомментировала первую победу на Australian Open 2018.

Российская теннисистка Мария Шарапова дала оценку своей игре в матче первого круга Australian Open против немки Татьяны Марии.

"Очень понравился первый матч. Я в основной сетке, все только начинается, и я этому очень рада. Несколько лет здесь не играла, поэтому возвращение всегда волнительно, а первый матч всегда тяжелый. Сыграла на хороших эмоциях, сделала свою работу, очень довольна победой", – приводит слова россиянки Eurosport.

Напомним, что россиянка сумела добыть победу и выйти в следующий раунд турнира.