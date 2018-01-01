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Плишкова заплатит 100 долларов за каждый эйс на Australian Open

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Чешская теннисистка совместила любимое дело с благотворительностью.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Теннисистка Каролина Плишкова решила заняться благотворительностью во время участия в Australian Open.

"Я приняла решение сделать свой вклад в хорошее дело. На протяжении Australian Open я буду жертвовать через свой благотворительный фонд 100 долларов за каждый эйс, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. 

Скрестите за меня пальцы! Я очень сильно жду первого в сезоне турнира Большого шлема", – написала чешка на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что перчатки с автографами Энтони Джошуа и Владимира Кличко продадут на благотворительном аукционе.

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Теги: теннис, Каролина Плишкова, Australian Open
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