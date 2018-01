Плишкова заплатит 100 долларов за каждый эйс на Australian Open

Теннисистка Каролина Плишкова решила заняться благотворительностью во время участия в Australian Open.

"Я приняла решение сделать свой вклад в хорошее дело. На протяжении Australian Open я буду жертвовать через свой благотворительный фонд 100 долларов за каждый эйс, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.

Скрестите за меня пальцы! Я очень сильно жду первого в сезоне турнира Большого шлема", – написала чешка на своей странице в Twitter.

I've decided to contribute to a good cause. During the Australian Open I will donate through my endowment fund 100 USD for each ace to help children with oncological diseases. Keep your fingers crossed for me!✊ I'm really looking forward to this season's first Grand Slam 🤗🎾 pic.twitter.com/MiLF3hHGET