Бондаренко – Павлюченкова: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open
Катерина Бондаренко и Анастасия Павлюченкова поспорят за место в третьем раунде турнира в Мельбурне.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором раунде Australian Open.
По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является именно россиянка.
Так, на победу Павлюченковой компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,4. Успех Бондаренко оценивается в 3,0.
Отметим, что встреча Катерина Бондаренко – Анастасия Павлюченкова состоится в среду, 17 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что в первом раунде соревнований Бондаренко в тяжелом матче обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.
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