Бондаренко – Павлюченкова: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

Катерина Бондаренко и Анастасия Павлюченкова поспорят за место в третьем раунде турнира в Мельбурне.

Прогноз на матч Бондаренко – Павлюченкова от букмекеров Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором раунде Australian Open.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является именно россиянка.

Так, на победу Павлюченковой компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,4. Успех Бондаренко оценивается в 3,0.

Отметим, что встреча Катерина Бондаренко – Анастасия Павлюченкова состоится в среду, 17 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в первом раунде соревнований Бондаренко в тяжелом матче обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

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