Свитолина сыграет матч второго круга AO на главном корте турнира
Украинка проведет поединок против Катерины Сяняковой на Арене Рода Лайвера.
Официальный сайт Australian Open опубликовал расписание матчей, которые пройдут 17 января на главном корте турнира – Арене Рода Лайвера.
Один из них состоится с участием украинки Элины Свитолиной.
Напомним, наша спортсменка сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису против Катерины Синяковой. Поединок предварительно запланирован на 10:50 по киевскому времени.
#AusOpen Schedule RLA Day Session— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018
Weds Jan 17
Siniakova vs Svitolina
Wozniacki vs Fett
Nadal vs Mayer (NB 2pm)
RLA Night Session
Dimitrov vs McDonald
Gavrilova vs Mertens
Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина в стартовом раунде соревнований обыграла сербку Ивану Йорович.
Также по мнению читателей iSport.ua, украинка имеет все шансы триумфовать на Australian Open.
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