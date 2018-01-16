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Свитолина сыграет матч второго круга AO на главном корте турнира

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Украинка проведет поединок против Катерины Сяняковой на Арене Рода Лайвера.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Официальный сайт Australian Open опубликовал расписание матчей, которые пройдут 17 января на главном корте турнира – Арене Рода Лайвера.

Один из них состоится с участием украинки Элины Свитолиной.

Напомним, наша спортсменка сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису против Катерины Синяковой. Поединок предварительно запланирован на 10:50 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Элина Свитолина в стартовом раунде соревнований обыграла сербку Ивану Йорович.

Также по мнению читателей iSport.ua, украинка имеет все шансы триумфовать на Australian Open.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Australian Open, Арена Рода Лайвера, Открытый чемпионат Австралии по теннису, Катерина Синякова
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