Свитолина сыграет матч второго круга AO на главном корте турнира

Официальный сайт Australian Open опубликовал расписание матчей, которые пройдут 17 января на главном корте турнира – Арене Рода Лайвера.

Один из них состоится с участием украинки Элины Свитолиной.

Напомним, наша спортсменка сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису против Катерины Синяковой. Поединок предварительно запланирован на 10:50 по киевскому времени.

#AusOpen Schedule RLA Day Session

Weds Jan 17

Siniakova vs Svitolina

Wozniacki vs Fett

Nadal vs Mayer (NB 2pm)



RLA Night Session

Dimitrov vs McDonald

Gavrilova vs Mertens