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Свитолина – Синякова: прогноз и ставки букмекеров на матч Australian Open

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Элина Свитолина и Катерина Синякова поспорят за место в третьем раунде турнира в Мельбурне.
Прогноз на матч Свитолина – Синякова от букмекеров
Прогноз на матч Свитолина – Синякова от букмекеров
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретится с чешкой Катериной Синяковой во втором раунде Australian Open.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является украинка.

Так, на победу Свитолиной компания bet365 принимает ставки с коэффициентом 1,22. Успех Синяковой оценивается в 4,33.

Отметим, что встреча Элина Свитолина – Катерина Синякова состоится в среду, 17 января. Ориентировочное начало матча – в 02:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в стартовом раунде соревнований украинка обыграла сербку Ивану Йорович.

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Теги: Элина Свитолина, прогнозы на спорт, букмекеры, Australian Open, WTA, теннис
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