Читатели iSport.ua считают, что Свитолина может выиграть Australian Open

Поклонники четвертой ракетки мира верят в успех украинки.

Накануне старта первого в сезоне турнира Большого шлема – Australian Open – iSport.ua опубликовал материал, где наша редакция анализировала шансы и турнирную сетку Элина Свитолиной.

В конце материала каждый желающий получил шанс высказать свое мнение, как далеко пробьется украинка.

Практически половина из проголосовавших (49%) считают, что нашей спортсменке по силам триумфовать на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Еще 20% читателей думают, что она дойдет до полуфинала, а 10% – до четвертьфинала.

Вашему вниманию результаты голосования:

Напомним, Элина Свитолина без проблем вышла во второй раунд Australian Open, обыграв на старте турнира Ивану Йорович. В следующем этапе украинке будет противостоять Катерина Синякова из Чехии.

По словам нашей спортсменки, статус фаворитки придает ей уверенности.

Смотри также видео обзор матча Свитолина – Йорович.