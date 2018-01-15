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Читатели iSport.ua считают, что Свитолина может выиграть Australian Open

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Поклонники четвертой ракетки мира верят в успех украинки.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Накануне старта первого в сезоне турнира Большого шлема – Australian Open – iSport.ua опубликовал материал, где наша редакция анализировала шансы и турнирную сетку Элина Свитолиной.

В конце материала каждый желающий получил шанс высказать свое мнение, как далеко пробьется украинка.

Практически половина из проголосовавших (49%) считают, что нашей спортсменке по силам триумфовать на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Еще 20% читателей думают, что она дойдет до полуфинала, а 10% – до четвертьфинала.

Вашему вниманию результаты голосования:

Напомним, Элина Свитолина без проблем вышла во второй раунд Australian Open, обыграв на старте турнира Ивану Йорович. В следующем этапе украинке будет противостоять Катерина Синякова из Чехии.

По словам нашей спортсменки, статус фаворитки придает ей уверенности.

Смотри также видео обзор матча Свитолина – Йорович.

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Теги: теннис, WTA, Australian Open, Элина Свитолина, голосование, Открытый чемпионат Австралии по теннису
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