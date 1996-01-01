Костюк – самая юная теннисистка, выигравшая матч на Australian Open со времен Хингис

15-летняя украинка Марта Костюк продолжает переписывать историю, как Мирового, так и украинского тенниса.

Юная украинка Марта Костюк стала первой теннисисткой со времен великой Мартины Хингис, которой удалось выиграть матч основной сетки на Открытом чемпионате Австралии (в 1996 году Мартине было 15 лет и 4 месяца, Марте – 15 лет и 6 месяцев).

Костюк стала самой юной теннисисткой, выигравшей матч в основе Шлема, впервые с 2014 года, когда 15-летняя Кэтрин Беллис добилась аналогичного успеха на Открытом чемпионате США.

Марта Костюк стала самой юной представительницей Украины, выигравшей матч в основной сетке турнира Большого Шлема.

Ранее сообщалось, что стартовый раунд соревнований в Мельбурне преодолели Александр Долгополов и Катерина Бондаренко. В свою очередь Катерина Козлова упустила победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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