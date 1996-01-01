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Костюк – самая юная теннисистка, выигравшая матч на Australian Open со времен Хингис

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15-летняя украинка Марта Костюк продолжает переписывать историю, как Мирового, так и украинского тенниса.
Марта Костюк
Марта Костюк
twitter.com/WTA

Юная украинка Марта Костюк стала первой теннисисткой со времен великой Мартины Хингис, которой удалось выиграть матч основной сетки на Открытом чемпионате Австралии (в 1996 году Мартине было 15 лет и 4 месяца, Марте – 15 лет и 6 месяцев).

Костюк стала самой юной теннисисткой, выигравшей матч в основе Шлема, впервые с 2014 года, когда 15-летняя Кэтрин Беллис добилась аналогичного успеха на Открытом чемпионате США.

Марта Костюк стала самой юной представительницей Украины, выигравшей матч в основной сетке турнира Большого Шлема.

Ранее сообщалось, что стартовый раунд соревнований в Мельбурне преодолели Александр Долгополов и Катерина Бондаренко. В свою очередь Катерина Козлова упустила победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой.

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Теги: Марта Костюк, Australian Open, WTA, теннис
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