Свитолина на Australian Open: как далеко зайдет украинка?

Анализ сетки главной звезды украинского тенниса на первом турнире Большого шлема.

В понедельник, 15 января, в австралийском Мельбурне стартует первый турнир Большого шлема сезона - Australian Open.

Главные надежды украинских болельщиков связаны с выступлением четвертой ракетки мира харьковчанки Элины Свитолиной, которая, по мнению букмекеров, является одной из главных фавориток женского турнира, да и немало экспертов отдают ей победу.

При этом Australian Open для Свитолиной остается самым неудачным турниром из "мейджеров". Лишь в Мельбурне Элина не доходила до второй недели соревнований, играя максимум в третьем круге.

Украинка с каждым годом крепчает все больше и больше, а сеянный четвертый номер при жеребьевке поможет ей избежать в сетке более трудных соперниц. Более того, Свитолина имеет все шансы стать первой ракеткой мира, но для этого ей нужно на Australian Open минимум добраться до полуфинала.

Кто же стоит на пути Свитолиной по турнирной сетке?

В первом круге Свитолина встретится с победительницей квалификации сербкой Иваной Йорович (№279 WTA). Тут проблем возникнуть не должно.

Во втором круге у Свитолиной намечается встреча с молодыми и перспективными Марией Саккари или Катериной Синяковой, которая на US Open заставила Элину провести трехсетовый матч (6:0, 6:7, 6:3), а на недавнем турнире в Шэньчжэне обыграла Марию Шарапову и в финале создала проблемы Симоне Халеп.

В случае выхода в третий круг, там Свитолину ждет более слабая соперница – еще не игравшая в этом сезоне матчей одиночного турнира Пэн Шуай в первом раунде сыграет с нашей сенсационной Мартой Костюк, а дальше победителя пары ждет кто-то из обладателей wild card Форлис или Роговская.

В общем, до 1/4 финала сетка для Элины выглядит весьма проходимой.

Дальше круг потенциальных соперниц уже обширнее. В четвертьфинале на Свитолину может выйти находящаяся в отличной форме Юлия Гергес, Екатерина Макарова, Дарья Гаврилова, Белинда Бенчич или, что более вероятно, прошлогодняя финалистка Венус Уильямс. Последняя их очная встреча в Торонто завершилась разгромной победой украинки 6:2, 6:1.

Фаворитками четверти, победитель которой может выйти на Свитолину в полуфинале, являются Коко Вандевеге, Каролин Возняцки, Анастасия Павлюченкова и Елена Остапенко, но так далеко прогнозировать очень тяжело.

На самом деле аргументов в пользу успешного выступления Свитолиной в Мельбурне достаточно – отличная форма и впечатляющая игра на победном турнире в Брисбене, психологическая устойчивость, положительный баланс встреч почти со всеми теннисистками из топ-10. Пожелаем же ей удачи.

Виталий Володько, iSport.ua