Костюк планирует дебютировать за сборную Украины

Марта Костюк рассказала о планах на будущее после австралийского мэйджора.

Украинская теннисистка Марта Костюк стала самой молодой участницей основной сетки Australian Open. В финале квалификации украинка одолела чешку Барбору Крейчикову.

В планы спортсменки не входит защита юниорского титула в Мельбурне – Костюк планирует продолжать взрослую карьеру, а также дебютировать за сборную, выступив в Кубке федерации.

“В прошлом году мне одновременно повезло и не повезло, что я выиграла первый юниорский Шлем, так как на следующих я выступила ужасно. На мне было огромное давление, и я постоянно проигрывала во втором круге. Люди говорят, что мне нужно с этим справляться, но им легко говорить. Когда ты играешь на профессиональных турнирах, ты получаешь деньги, очки, а юниорские – ничего не значат.

Я играла весь прошлый сезон только потому, что должна была это делать. Если бы такого не было, я бы сказала: “Отлично, я заканчиваю с юниорами“. На Ролан Гаррос я была хорошо мотивирована, но я рано проиграла. Уимблдон был ужасен, а US Open... Перед матчем второго круга я сказала себе: “Это второй круг. Конечно же, ты его проиграешь“. Так и произошло. Огромное давление, большая трата энергии, и все ради ничего. Поэтому, скорее всего, я больше не буду выступать по юниорам.

В Мельбурне я буду играть только в парном турнире, потому что я не хочу играть одиночку. С меня хватит юниорских турниров. Поскольку я закончила прошлый год на втором месте в юниорском рейтинге, я получила от ITF три Junior Exempt (специальные приглашения для юниоров на взрослые турниры ITF – прим. ред) и использую один на 60-тысячнике в Берни, затем сыграю в Кубке Федерации, а потом еще“ один на 60-тысячнике в Китае“, – цитирует Костюк Большой теннис Украины.

Напомним, свой первый матч основной сетки Australian Open Костюк проведет в понедельник, 15 января, против китаянки Пэн Шуай.