Australian Open: анонс первого Шлема в сезоне

Вашему вниманию анонс первого в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник, 15 января, в столице теннисной Австралии – Мельбурне – начнется 106 розыгрыш Australian Open.

iSport.ua знакомит читателей с раскладами накануне старта одного из четырех самых престижных турниров в календарном году.

Что? Где? Когда?

Открытый чемпионат Австралии по теннису – один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся на кортах спортивного комплекса Мельбурн Парк.

Australian Open 2018: призовой фонд

Начиная с 1905 года, соревнования проводились в пяти разных местах (помимо Мельбурна): Сидней – 17 раз, Аделаида – 14, Брисбен – 7, Перт – 3, а также дважды в Новой Зеландии.

Основные сетки соревнования традиционно проводятся в двухнедельный отрезок (15 – 28 января), определяя победителей в девяти категориях. Мы же с вами поговорим о двух основных из них – мужском и женском одиночных разрядах.

Фавориты

У мужчин в первую очередь хочеться выделить Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Эти двое поделили между собой предыдущий сезон и ожидается, что именно они будут продолжать доминировать в ATP-туре. При этом швейцарец имеет возможность вернуть себе звание первой ракетки мира, однако для этого ему нужно выиграть соревнования, а Рафе – вылететь до четвертьфинала.

Что касается женщин, то здесь с уходом в декрет Серены Уильямс, предсказать что-то еще труднее. Чего стоит сенсационная победа на Ролан Гаррос 2017 в исполнении латышки Елены Остапенко.

Одни из наилучших котировок букмекеры отдают Элине Свитолиной. Здесь мы не можем не согласиться. Украинка с каждым годом крепчает все больше и больше, а сеянный четвертый номер при жеребьевке поможет ей избежать в сетке более трудных соперниц.

Предыдущий год она провела наиболее стабильно из всех участников WTA. Лишь малость не позволяла нашей спортсменке из раза в раз добраться до первого своего в карьере финала мэйджора.

На старте сезона она успела выиграть турнир категории Premier в Брисбене, где продемонстрировала отличный теннис, особенно в полуфинальном поединке против Каролины Плишковой. Теннисистке удавалось цепляться практически за каждый мяч, что не могло не впечатлить поклонников.

Украинцы

Помимо Элины Свитолиной в турнире примут участие Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

Из квалификации пробилась 15-летняя Марта Костюк. Год назад она сенсационно триумфовала на юниорском Australian Open, а уже сегодня успешно прошла три этапа отбора и пробилась в основную сетку взрослого турнира.

Единственным представителем среди мужчин станет Александр Долгополов. Сергей Стаховский, в свою очередь, покинул соревнования уже на стартовом этапе квалификации, уступив 184-й ракетке мира.

С оппонентами наших теннисистов вы можете ознакомиться здесь.

Темные лошадки

Восстановившись после травмы, вернется на корт Новак Джокович. Пока неизвестно, в какой форме находится серб. Однако один его послужной список может наводить страх на соперников. Также выделим Ника Кирьоса. Австралиец играет дома и явно одаренный. Да, часто попадает в скандалы, да, порой ведет себя некорректно, но именно за это его болельщики и любят. Серьезный прогресс демонстрирует Александр Зверев. Хочется верить, что последнего слова не сказал Хуан Мартин Дель Потро.

Следить за женской частью Открытого чемпионата Австралии будет гораздо интереснее. Мария Шарапова, Гарбинье Мугуруса, Каролин Возняцки, Анжелик Кербер – удивить могут все.

Потери

Энди Маррей отказался от участия в Australian Open из-за травмы бедра, с которой борется с середины прошлого сезона. По этой же причине британец снялся с турнира в Брисбене. Кэй Нисикори – не успел восстановиться к началу сезона из-за травмы запястья.

Чемпионка Австралии 2017 года Серена Уильямс решила не отстаивать свой титул через пять месяцев после рождения дочери. Не будет участвовать в турнире из-за семейных проблем двукратная победительница Виктория Азаренко.

Возможные четвертьфины

Рафаэль Надаль – Марин Чилич

Григор Димитров – Кевин Андерсон

Стэн Вавринка – Новак Джокович

Хуан Мартин Дель Потро – Роджер Федерер

Симона Халеп – Каролина Плишкова

Гарбинье Мугуруса – Мэдисон Киз

Винус Уильямс – Элина Свитолина

Елена Остапенко – Каролин Возняцки

Отметим, что на нашем сайте также доступны расписание матчей мужской и женской сеток Australian Open.

Александр Коршиков, iSport.ua

Читать @korshykov